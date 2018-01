F-16’s naar Midden-Oosten voor strijd tegen IS

De zes F-16’s, waaronder twee reservetoestellen, opereren vanuit Jordanië. Nederland lost daar België af, dat ook F-16’s leverde voor de campagne. In de afgelopen twee weken zijn vanaf de vliegbasis Eindhoven ook 150 militairen naar het gebied vertrokken.

Het is de tweede keer dat Nederland de jachtvliegtuigen inzet tegen IS. De vorige keer was van oktober 2014 tot juli 2016.