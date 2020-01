Slachtoffer fatale botsing met trein is man uit Kessel

De 25-jarige bijrijder, die zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht, komt uit Leveroy. Hoe hij er aan toe is, is onbekend. Hoe het ongeluk op de bewaakte spoorwegovergang heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht.

Bekijk ook: Dode bij botsing tussen trein en auto in Limburg