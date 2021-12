Binnenland

Nederland trekt in strijd tegen misdaad op met België, Frankrijk en Spanje

Nederland trekt in de strijd tegen georganiseerde misdaad samen op met België, Frankrijk en Spanje. De verantwoordelijke ministers spreken in een gezamenlijke verklaring hun zorgen uit over ’de fundamentele bedreiging die de zware en georganiseerde criminaliteit vormt voor de samenleving’.