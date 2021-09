Balkons naar beneden gestort bij appartementencomplex in Oudenbosch

Het balkon op de tweede verdieping is losgeraakt en is op het balkon van de etage eronder gestort waardoor ook dat balkon naar beneden is gekomen, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omwonenden van het Luitenant Looymanshof zeggen te zijn wakker geschrokken van een ’hele harde knal’, meldt Omroep Brabant.

„We dachten eerst dat er een gasfles was ontploft. Maar toen kregen we via de groepsapp van de buurt mee dat het ging om neergestorte balkons.”

De brandweer doet onderzoek. Het is nog onduidelijk waardoor de balkons zijn ingestort.