Bewoners van flat met ingestorte balkons nog niet naar huis

Bij een eerste visuele inspectie van het gebouw trof de gemeente scheuren in de muren aan. Daarop vroeg de gemeente de eigenaar van het pand, een beheermaatschappij, met spoed om een bouwkundig onderzoek van de constructie. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Ook zijn de overige balkons nog niet gestut. Daarop is besloten dat de bewoners nog niet terug kunnen.

De meeste bewoners hebben zelf een overnachtingsplaats geregeld. Vier mensen is dat niet gelukt, voor hen heeft de gemeente een hotelovernachting geregeld.

Spoedrapport

De balkons die niet zijn ingestort zullen vrijdag worden gestut, meldt een woordvoerder van de gemeente. Naar verwachting komt het spoedrapport over de constructie van het gebouw dan ook. Pas dan wordt gekeken of de bewoners weer naar huis kunnen.

Het eerste balkon raakte donderdag om 05.30 uur los en stortte in. Hierna kwam het balkon daaronder ook naar beneden. Niemand is gewond geraakt.

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Het is nog onduidelijk of er ook instortingsgevaar is voor andere gebouwen die bijvoorbeeld op dezelfde manier of in dezelfde periode zijn gebouwd. „Onze prioriteit ligt nu eerst om te bekijken of de bewoners van deze flat weer veilig naar huis kunnen”, aldus de woordvoerder van de gemeente.