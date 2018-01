Gevangene vindt ’bewijs gevonden in kont’ niet voldoende

Het kostte de rechtbank slechts vijf bladzijden om zijn argument in de rechtszaal af te wijzen. Rechter William H. Platt meldde dat Wylie-Biggs een verdachte werd toen bewakers zagen dat een celgenoot hem ’iets toebedeelde’. Dit meld Penn Live.

Toen hem vervolgens gevraagd hebt om voorover te bukken, vonden de bewakers een klein plastic tasje hangend uit zijn kont. In de tas zat een blauw ballonnetje met daarin synthetische marihuana verstopt.

Geen bewijs

De gevangene beweerde in de rechtszaal dat bewakers niet kunnen bewijzen dat de drugs van hem was. Platt daarentegen vond dat er genoeg bewijs was, aangezien het zakje uit zijn kont hing.

Wylie Biggs (36) kreeg nog een extra drie tot zes jaar als aanklacht aan zijn broek.