Waterkeringen mogelijk dicht wegens storm

Rijkswaterstaat laat weten dat er een goede kans is dat de Oosterscheldekering en de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel woensdag in de loop van de middag dichtgaan. Ook is er een kans dat de Maeslantkering bij Hoek van Holland sluit.

Weggebruikers moeten rekening houden met hinder op de weg vanwege zware tot zeer zware windstoten en buien die over het land trekken. Tijdens buien kunnen lokaal windstoten tot ongeveer 110 km per uur voorkomen. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten te houden. Vooral automobilisten met een aanhanger en het vrachtverkeer moeten extra alert zijn.

De storm en de verhoogde waterstanden kunnen ertoe leiden dat in de kustprovincies bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden.