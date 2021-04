Formatie dreigt uiterst explosief te worden

Of en hoe D66-leider Sigrid Kaag en de VVD van Mark Rutte met elkaar verder kunnen, en welke rol het CDA van Wopke Hoekstra daarin eventueel speelt, zal moeten blijken tijdens een ingewikkelde kabinetsformatie. Ⓒ ANP/HH

Na een rumoerige Stille Zaterdag vanwege de uitsluiting van VVD-leider Mark Rutte door Gert-Jan Segers (CU), worden aan het Binnenhof voor de zoveelste keer in korte tijd de scherven opgeraapt. Partijen bereiden zich al voor op een politiek mijnenveld in de komende periode. Opvallend genoeg springen ook CDA-prominenten in de bres voor Rutte, ook al was de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt aanleiding tot de crisis.