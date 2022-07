Premium Het beste van De Telegraaf

Overwinning voor Wie is de Mol?-fanaten: ’molloten’ opgenomen in de Dikke van Dale

Door Ronneke van der Genugten

Everon Jackson Hooi was in het laatste seizoen ’Wie is de Mol?’de mol. Ⓒ AVROTROS

Hilversum - ’Help ’Molloot’ het woordenboek in’. Wij weten immers wel wat een molloot is, maar minstens 15 miljoen mensen nog niet.’ Met deze woorden startte op 20 januari 2010 de actie voor erkenning van de molloot, ofwel fervent fan van het televisieprogramma ’Wie is de Mol?’ Ruim twaalf jaar later is het zover: het zevenletterige woord prijkt in het toonaangevende woordenboek.