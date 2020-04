Rutte: oude leven na 28 april niet terug

Premier Mark Rutte Rutte wil dat iedereen nadenkt over de 1,5-meter-economie, omdat dit voorlopig „het nieuwe normaal” wordt. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De kans is ’nul’ dat we in Nederland na 28 april meteen het oude leven weer terug hebben. Vooral de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten bewaren zal nog een tijd langer gaan duren. Dat zei premier Mark Rutte donderdag na het kabinetsberaad.