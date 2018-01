Inbreker steelt collectebus KWF Kankerbestrijding

Ondanks dat de bus met een ketting verankerd zat aan het kassasysteem, werd het toch ontvreemd. „Maar de dader heeft grof geweld gebruikt. En behalve het geld voor de kankerstichting ging hij ook aan de haal met de fooienpot van ons personeel en twee kassalades met wisselgeld. Daarbij richtte hij ook nog eens behoorlijk wat schade aan”, zegt Van Beusichem tegen RTV Oost.

Hij meent dan ook dat de inbreker hondsbrutaal is geweest. „Hij is met een valse sleutel via de voordeur. Sterker, hij is zelfs tot drie keer toe binnen geweest. Onze kok woont boven de zaak, maar die heeft helaas niets gehoord.”

Beveiligingsbeelden

Van Beusichem heeft de beveiligingsbeelden via internet verspreid in een poging om de laffe dader op te sporen. „Helaas draagt hij een bivakmuts. In het belang van het onderzoek kan ik er verder niet al teveel over kwijt, maar er zijn zéker aanknopingspunten. We houden dus goede hoop dat deze gast kan worden opgepakt.” Er zou op nog twee plekken zijn ingebroken in Den Ham die nacht.

Het is niet duidelijk hoeveel geld er in de collectebus zat. Hij wil in ieder geval de kankerbestrijding en zijn personeel tegemoet komen. „Mijn meiden mogen er niet onder lijden. En vanzelfsprekend ook de kankerstichting niet. Ongelooflijk: op het busje staat heel duidelijk waar dit geld voor is bedoeld, maar daar laten dit soort figuren zich blijkbaar niet door weerhouden.”