Spanjaarden massaal de straat op na versoepeling lockdown

Inwoners van het land mogen na ruim anderhalve maand lockdown weer naar buiten om te sporten of te bewegen. Eerder mochten inwoners alleen de straat op om eten te kopen of voor een medisch consult.

Ondanks het feit dat de Spanjaarden alleen in bepaalde tijdvakken naar buiten mogen, zorgden hardlopers en fietsers in Barcelona al vroeg voor drukte op de wegen en paden langs het strand. Tal van surfers waren de zee opgegaan. In Madrid namen vooral fietsers en skateboarders bezit van de boulevards.

Veel inwoners gingen vanochtend de straat op om een frisse neus te halen. Ⓒ EPA

Spanjaarden vanaf 14 jaar en ouder mogen sinds zaterdag individueel buitenactiviteiten doen tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur. Senioren van 70 jaar en ouder kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur naar buiten. Ouders met kinderen tot 14 jaar mogen van 12.00 tot 19.00 uur de straat op.

Voorwaarde voor de versoepeling is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Spanje behoort tot de zwaarst getroffen landen ter wereld. Ruim 24.000 Spanjaarden zijn aan de gevolgen van het coronavirus overleden en er zijn bijna 214.000 besmettingen vastgesteld.

De afgelopen weken werden honderdduizenden processen-verbaal opgemaakt tegen overtreders van de lockdownregels.

Ⓒ EPA