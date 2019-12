Politieke rel binnen Denk Amsterdam

Aysegul Kilic en Mourad Taimounti van de Amsterdamse afdeling van Denk liggen met elkaar overhoop. Ⓒ Floris Lok

Amsterdam - Er is een grote politieke rel losgebarsten bij de Amsterdamse afdeling van Denk. Raadslid Aysegul Kilic beschuldigt in een brief aan haar achterban fractievoorzitter Mourad Taimounti van vrouwonvriendelijk gedrag. Taimounti zegt aangifte tegen zijn collega-raadslid te zullen doen als zij die woorden niet publiekelijk terugneemt.