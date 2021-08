Dit kunnen we verwachten van de persconferentie vrijdag

Het hoger onderwijs mag volgens kabinetsbronnen rekenen op versoepelingen. Voor andere versoepelingen is het volgens het Outbreak Management Team (OMT) nog te vroeg.

Steeds prangender wordt de vraag hoe lang de overheid zich er nog tegenaan mag bemoeien nu steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn en het aantal ziekenhuisopnames daalt. Het is een vraag waar het kabinet nog mee worstelt.

Vrijdagochtend spreken de bewindslieden erover tijdens de ministerraad. Knopen daarover zijn nog niet doorgehakt. Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) geven er vrijdagavond naar verwachting meer helderheid over. Het idee is om een nieuw stappenplan te presenteren. Voorheen heette dat ook wel een routekaart. Meermaals viel dat in duigen.

Hoger onderwijs

Er staan amper versoepelingen op stapel. Uitzondering is het hoger onderwijs. Dat mag volgens ingewijden de deuren na de zomervakantie weer openen zonder dat studenten anderhalve meter afstand moeten houden. Wel gaan er andere voorwaarden gelden, zoals een maximum van 75 studenten per collegezaal. Het vervallen van de anderhalve meter afstand betekent dat studenten weer grotendeels op hun onderwijsinstellingen les kunnen krijgen.

Het afgelopen jaar hebben studenten grotendeels online onderwijs gekregen. Sommigen mochten een dag per week naar school of college voor fysieke lessen, maar moesten daar wel anderhalve meter afstand houden. Die regel vervalt, maar er worden wel andere coronaregels gehandhaafd. Of dat bijvoorbeeld mondkapjes zijn of verplicht regelmatig testen, is nog niet duidelijk.

Festivals

De overige coronamaatregelen – zoals het verbod op festivals en een sluitingstijd van middernacht voor de horeca – worden naar verwachting verlengd tot in ieder geval half september.

Wat evenementen betreft blijven de huidige maatregelen tot minstens half september in stand. Dat betekent dat festivals met maximaal 750 mensen mogen worden gehouden zo lang bezoekers een bewijs van een negatieve coronatest of vaccinatie kunnen laten zien. De 1,5 meter mag dan worden losgelaten.

Voor evenementen met een vaste zitplaats geldt dat een zaal of accommodatie tot tweederde van zijn maximale bezoekersaantal mag worden gevuld. Daar valt ook de Formule 1 in Zandvoort onder die gepland staat voor 3 tot 5 september.