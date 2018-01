Brandweer en artsen bevrijden man van penisring na zes uur duw- en trekwerk

Eerst probeerden spoedartsen de metalen ring, die achter de balzak van de man was geplaatst, met behulp van glijmiddel van het lid te schuiven. Dat lukte helaas niet.

Vervolgens rukte een tienkoppige brandweerploeg uit. Zij gingen in de operatiekamer met speciale hydraulische werktuigen aan de slag. Maar weer zonder resultaat.

’Klein snijtuig’

Rond 04.15 uur kwam een tweede brandweerploeg ter plaatse. Met een klein, niet gespecificeerd snijtuig, lukte het uiteindelijk om de penisring te verwijderen.

Het is niet duidelijk of de man nog meer medische verzorging nodig had, aldus de Engelse Metro. Ook zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Meer seksongelukken

Volgens de Londense brandweer worden ze de laatste jaren steeds meer opgeroepen voor ongelukken met penisringen. Hulpverleners vermoeden dat dit te maken heeft met het ’Fifty Shades of Grey-effect’.

Fifty Shades of Grey is een erotische roman geschreven door E.L. James, die gaat over de onschuldige Anastasia die door de kinky miljardair Christian Grey wordt meegesleept in zijn SM-fantasieën. Het boek is inmiddels ook verfilmd.