Boeren blokkeren spoor bij Lievelde in de Achterhoek

Door het spoor te blokkeren willen de boeren „voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het prachtige Natura2000-gebied Korenburgerveen”, zo laat actievoerende boer Henk Oonk weten. Hij en zijn collega’s willen duidelijk maken dat niet alleen boeren verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot in de regio.

Een woordvoerder van Arriva laat weten dat er door het boerenprotest twee treinen stilstaan bij het station en er geen treinverkeer mogelijk is tussen Winterswijk en Vorden. Hoeveel reizigers de dupe zijn van de actie kon de woordvoerder vooralsnog niet zeggen. Een zegsman van ProRail laat weten dat op last van de politie het treinverkeer is stilgelegd op het traject. „We adviseren een reisplanner te raadplegen voor je vertrekt.”

In Nederland moet de stikstofuitstoot, voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw, significant omlaag om natuurgebieden de kans te geven te herstellen. Vrijdag maakte minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal samen met landbouwminister Henk Staghouwer bekend wat precies nodig is voor de bescherming van de natuur. Naar verwachting moet de stikstofuitstoot in sommige gebieden met 70 tot 80 procent dalen.