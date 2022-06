Treinen rijden weer nadat boeren spoor bij Lievelde in de Achterhoek blokkeren

Het treinverkeer tussen Vorden en Winterswijk rijdt weer, nadat een aantal boeren dinsdagavond korte tijd met trekkers het spoor bij treinstation Lichtenvoorde-Groenlo (Gelderland) had geblokkeerd. Met de actie wilden de boeren protesteren tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem.

Door het spoor te blokkeren wilden de boeren „voorkomen dat de dieseltrein op het traject Lievelde-Winterswijk nog langer stikstof uitstoot in het prachtige Natura2000-gebied Korenburgerveen”, zo liet actievoerende boer Henk Oonk weten. Hij en zijn collega’s wilden duidelijk maken dat niet alleen boeren verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot in de regio.

Rond 20.30 uur legden de boeren twee treinen aan de ketting en blokkeerden ze de overweg met trekkers. Omdat het protest op het spoor plaatsvond, werd het treinverkeer gestaakt, aldus ProRail, dat „opgelucht is dat bij het protest geen ongelukken zijn gebeurd.” Rond 22.00 uur kon het treinverkeer hervat worden.

„De vrijheid van meningsuiting en ook het recht om te demonstreren staan voor ProRail niet ter discussie. Dat moet echter wel gebeuren binnen de wettelijke kaders die we met elkaar hebben afgesproken”, meldt de spoorbeheerder. „Onderzoek zal moeten uitwijzen of dat hier ook gebeurd is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we ons beraden op vervolgstappen.”

Volgens Rutger van Lier, een van de initiatiefnemers van de actie, deden er zo’n honderd boeren uit de Achterhoek mee aan de actie. „Er kan helemaal niks meer in Nederland vanwege het stikstof-fabeltje. Dus als wij als boeren worden vastgezet, dan deze twee dieseltreinen ook”, zei hij. De protestactie was „puur symbolisch”, aldus Van Lier. Volgens de actievoerder zaten er zo’n twintig passagiers in de treinen. „Die worden met een aantal Tesla’s naar huis gebracht.”

In Nederland moet de stikstofuitstoot, voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de landbouw, significant omlaag om natuurgebieden de kans te geven te herstellen. Vrijdag maakte minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal de stikstofdoelen bekend. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.