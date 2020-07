’CDA-raadslid biedt illegaal onderdak aan arbeidsmigranten Dronten’

Volgens Omroep Flevoland woont het raadslid op een grote melkveehouderij en kocht de familie er onlangs een boerderij bij. Ook runt Berghorst een uitzendbureau voor buitenlandse werknemers. Naast de arbeidsmigranten in de schuur, is er een groep studenten ondergebracht in haar woonhuis.

Vergunning

Het CDA-raadslid kamt naar eigen zeggen mede door de coronaregels met te weinig woonruimte. Ook is gebleken dat Berghorst geen vergunning heeft aangevraagd voor de caravans die in haar schuur staan. Volgens haar duurt die procedure veel te lang.

Klacht

Er is een klacht ingediend over de situatie op de boerderij van Berghorst. Binnenkort zal tijdens een controle worden gekeken naar de leefsituatie op het terrein.