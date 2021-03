Rel om Cuomo (CNN) na ’ik ben zwart van binnen’

Chris, de broer van gouverneur Andrew Cuomo van New York die ook al hevig onder vuur ligt, zong het liedje ’Good Times’, dat werd gespeeld bij de gelijknamige tv-serie waarin een zwarte familie werd gevolgd.

Toen CNN-collega Don Lemon vroeg hoe Cuomo de tekst kende, zei hij: ’Weet je, ik ben zwart van binnen’.

De zin, terloops uitgesproken, komt Cuomo op veel kritiek te staan. Sinds de dood van George Floyd is iedere geur van racisme er eentje te veel in de Verenigde Staten. Collega-presentator Mike Freeman snapt niets van de opmerking. Een ander schrijft: ’Ik zette de televisie uit, want ik ben hier niet voor die onzin. CNN heeft wat gevoeligheidstraining nodig’.

Schrijver Brigitte Gabriel schrijft vermoedelijk terecht: „Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als Tucker Carlson of Sean Hannity (FOX-presentatoren, red.) dit zouden zeggen?”

Anderen nemen het voor Cuomo op. „Als je zwart wil zijn, mag dat hoor.” Zelf heeft Cuomo inmiddels sorry gezegd voor de rel uit het weekend, die maandag nog wordt opgepakt door nieuwsmedia als USA Today.