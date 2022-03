SGP: NAVO-norm in wet vastleggen

Sinds een paar maanden werkt de SGP aan een initiatiefwet om de NAVO-defensienorm van 2 procent wettelijk vast te leggen. Vanwege de Oekraïne-oorlog wil de kleine christelijke partij de indiening versnellen. „Nederland talmt al jaren met investeringen in defensie”, zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. „Ook in deze oorlogstijd wordt weer extra geld beloofd, maar het duurt allemaal te lang. Een wet is nodig, want even kort door de bocht: investeringen in onderwijs en gezondheidszorg zijn weggegooid geld als de vijand hier aan de grens staat.”

Dat de Tweede Kamer vorige week met overgrote meerderheid een D66-motie aannam om nog deze kabinetsperiode de NAVO-norm van 2 procent te halen, stelt Stoffer niet gerust. „Het is prachtig dat zo’n motie het in de emotie van het moment haalt. Maar als ik naar de historie kijk, weet ik dat die emotie weer wegzakt. Daarom heb je een wet nodig die dit kabinet én komende kabinetten verplicht om zich aan afspraken te houden.”

Defensieplan

De wet schrijft voor dat het kabinet elke tien jaar een ’defensieplan’ opstelt, met daarin de uitgaven en doelen van de krijgsmacht. Elke twee jaar moet dat plan opnieuw worden bekeken. En elk jaar schrijft het kabinet een defensienota waarin staat of de afspraken worden gehaald, als het aan de SGP ligt. Daarmee vertoont de defensiewet overeenkomsten met de al bestaande klimaat- en stikstofwetten.

„De staat van de Nederlandse krijgsmacht is in één woord belabberd”, klaagt Stoffer. „Dat komt door decennia van bezuinigingen op defensie. We moeten voorkomen dat we door de oorlog in Oekraïne nu plots een opleving hebben, en dat een volgend kabinet meteen weer het mes in defensie-uitgaven zet. Op dit moment kunnen wij in Europa geen enkele vuist maken tegen Rusland. We zijn al jaren aan het parasiteren op wat de VS voor ons doet.”

"De staat van de Nederlandse krijgsmacht is in één woord belabberd"

Stoffer denkt dat het mogelijk is om een meerderheid voor zijn wetsvoorstel te krijgen. Het CDA stelde eind 2020 al voor om de defensie-uitgaven wettelijk vast te leggen. „Ik nodig het CDA van harte uit om mede het initiatief te nemen”, zegt de SGP’er. Hij verwacht ook steun van de VVD en andere rechtse partijen. „PvdA en GroenLinks hebben de motie van D66 vorige week gesteund. Ik reken er daarom op dat ze dit wetsvoorstel óók zullen steunen. Als ze dat niet doen, zijn ze geen knip voor de neus waard.”

’Meer verplichtend’

Het SGP-voorstel komt niet uit de lucht vallen. Vorige week adviseerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om een defensiewet in te voeren, om zo de defensieplanning ’meer verplichtend’ te maken. Nu is de defensiebegroting namelijk afhankelijk van het regeerakkoord, dat bij het aantreden van ieder nieuw kabinet wordt opgesteld.

In het coalitieakkoord hebben de regeringspartijen 3 miljard euro extra per jaar voor defensie uitgetrokken. Daarmee geeft Nederland in 2024 ongeveer 1,8 procent van het nationaal inkomen uit aan defensie. Om de NAVO-norm van 2 procent te halen, is jaarlijks nog eens 2 miljard euro nodig.