Miljoenenjacht speelbal in peperdure vechtscheiding

De laatste slag in het scheidingsproces werd de afgelopen dagen voor de rechter in Dubai gewonnen door ex-vrouw Tatiana. Ze kreeg voor elkaar dat de rechtbank het beslag op het schip ophief, maar dan nog is het zeer onzeker of ze binnenkort volledig kan beschikken over het imposante jacht. Op de achtergrond speelt nog altijd juridisch getouwtrek waarin niet alleen een Londense rechter maar ook een gerechtelijk bevel vanaf de Marshalleilanden een rol speelt.

Duur, duurder, duurst

De echtscheiding tussen de twee is volgens persbureau Reuters ’één van de duurste in de geschiedenis’. De Londense rechter bepaalde in 2016 dat Tatiana in totaal aanspraak mag maken op ruim 500 miljoen euro van het kapitaal van haar ex. Het schip waar het nu om draait zou zo’n 400 miljoen euro gekost hebben.

Lees verder onder de foto

De details van het peperdure schip zijn indrukwekkend. Op het gevaarte met negen dekken is plaats voor 50 personeelsleden om de eigenaar in de watten te leggen. Daarnaast voert het schip twee helikopters, een mini-onderzeeër en een flink zwembad met zich mee. Ook de binnenkant van het schip, dat voorheen van de Russische miljardair Roman Abramovic was, is van alle denkbare luxe voorzien.

Het vermogen van olie- en gastycoon Akhmedov wordt geschat op bijna anderhalf miljard euro. Tatiana Akhmedova besloot in 2012 te scheiden van haar man, die vervolgens beweerde dat het stel in 2000 in Rusland al uit elkaar was gegaan. De Engelse rechter ging daar niet in mee.