Steunbetuiging met tractoren bij gevangenis voor shovelchauffeur

R. werd 11 maart aangehouden nadat hij bij een boerenprotest in Den Haag met een shovel door een afzetting gereden zou zijn.

Op een filmpje en een foto van de actie bij de gevangenis zijn zeker acht tractoren te zien die toeterend langs het complex aan de Eikenlaan rijden. In de stoet reed ook een witte limousine mee. Een woordvoerder liet weten dat de gemeente niet op de hoogte was van de actie. Maar dat die werd toegestaan nadat de groep had beloofd na een half uur te vertrekken. De woordvoerder schat in dat de actie rond 21.45 uur ten einde was.

Ⓒ Regio15

De 60-jarige R. verscheen vrijdagmiddag voor de rechter maar zijn zaak werd niet inhoudelijk behandeld omdat hij de rechtbank had gewraakt. Voordat de rechter zich terugtrok besliste die wel dat R. langer in de cel moest blijven.