Lieke (22) uit Utrecht haalt kittens uit buik dode moeder: ’Ik moest mijn nagels gebruiken’

Lieke zag tijdens het hardlopen een kat. Ze wilde kijken of het dier al dood was. Ze zag de ingewanden al uit het lichaam liggen, maar ineens zag ze ook iets anders: de baarmoeder bewoog.

„Ik had niets bij me, dus heb de baarmoeder opengesneden met mijn nagels. Er zaten vier kittens in. Ik heb ze eruitgehaald, drooggemaakt en gestimuleerd om adem te halen. De navelstrengen heb ik afgescheurd.”

Drie diertjes hebben het overleefd. „Die heb ik op een warm kruikje gelegd. Toen ze eenmaal goed opgewarmd waren begonnen ze er levendiger uit te zien.”

Assistente

Lieke werkt als dierenassistent. Ze begeleidt weleens keizersnedes. „Ik doe het nooit zelf, maar sta er wel naast. Dan moet ik de kittens droogwrijven en tot leven wekken. Dat deel was ik dus wel gewend.”

„Het enige waaraan ik kon denken was dat ik snel moest zijn. Voor twijfel was geen tijd.”

Lieke bracht de beestjes naar Wendy van der Steen uit Overberg, die vaker dieren opvangt. Uiteindelijk moet via het asiel een nieuw baasje worden gezocht. Van wie de moederkat is, is niet bekend. Het dier was niet gechipt.