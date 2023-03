Rechtbank oordeelt voor het eerst over ’stealthing’

De zaken gaan over zogeheten stealthing, waarbij mannen een condoom hebben afgedaan of achterwege hebben gelaten zonder toestemming en medeweten van hun bedpartners. Het is een vorm van gedwongen onveilige seks, zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van beide strafzaken. De vraag die aan de rechtbank voorligt of hier sprake is van verkrachting, zoals het Openbaar Ministerie heeft betoogd. Er zijn celstraffen geëist.

Stealthing is geen apart delict in het wetboek van strafrecht. Mocht verkrachting niet bewezen worden, dan vraagt het OM de verdachten te veroordelen voor dwang, omdat ze het slachtoffer zouden hebben gedwongen „te dulden onbeschermde seks met hem te hebben.” De officier: „Het is aan de rechtbank of hier sprake is van verkrachting of dwang of geen van beide.”

Bekijk ook: OM beschouwt stiekem afdoen condoom tijdens seks als verkrachting

Lepeltje-lepeltje

In de eerste zaak staat de 28-jarige Khaldoun K. uit Rotterdam terecht. Tijdens een date in de zomer van 2021 met een vrouw spraken ze af dat hij een condoom zou gebruiken. Toen ze lepeltje-lepeltje lagen zou hij het voorbehoedmiddel ongemerkt hebben afgedaan. De verdachte, die niet bij de strafzaak aanwezig was, ontkent dit. Tegen hem is een celstraf van twaalf maanden geëist, waarvan vier voorwaardelijk.

In de tweede zaak is de 26-jarige Rotterdammer Ruben R. verdachte. Hij bleek het tweede condoom, waar hij op eigen initiatief om had gevraagd voor de anale seks, na het voorspel te zijn „vergeten.” Hij zou namelijk erg onder de indruk zijn geraakt van de seksspeeltjes van zijn bedpartner. Hij hoorde een celstraf van een jaar tegen zich eisen, waarvan de helft voorwaardelijk.

De advocaten van beide verdachten hebben gepleit voor vrijspraak.