Zussen kroongetuige Nabil B. halen uit: ’Arrestatie Taghi voor ons te laat’

Moordverdachte Ridouan Taghi (l.) en in het midden een foto van de vermoorde advocaat Derk Wiersum. Ⓒ Illustratie De Telegraaf

Kroongetuige Nabil B. is de belangrijkste troefkaart van justitie in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Nabil B. betaalde een hoge prijs. Zijn broer Redouan en advocaat Derk Wiersum werden uit wraak vermoord. In een vierdelige miniserie, vanaf volgende week vrijdag te zien op Videoland, vertellen twee familieleden van B. wat er in hun optiek voorafging aan de kroongetuigendeal en hoe hun leven erna dramatisch veranderde. In De Telegraaf van vandaag een exclusieve voorpublicatie.