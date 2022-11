Premium Het beste van De Telegraaf

Hier ’schuilen’ topmilitairen als het nodig is: James Bond-achtige commandopost is bestand tegen kernwapens

Door Jos van den Camp

Een van de ingangen van de NAVO-bunker Castlegate gelegen in Glimbach (D), crisis- en oorlogsbunker van het hoofdkwartier van Joint Force Command in Brunssum. Ⓒ Bas Quaedvlieg

Glimbach (D) / Brunssum - In tijden van crisis of oorlog verhuist het hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum naar een bunker in het Duitse Glimbach, halverwege Baesweiler en Erkelenz. Castlegate is de naam. „Het wordt hier steeds drukker”, zeggen buurtbewoners.