Ik-vertrek-droom wordt nachtmerrie

Annemiek en Erik van Egmond emigreerden naar Oostenrijk. Ⓒ Eigen foto

MALLNITZ - Ze volgden hun ik-vertrek-droom en kwamen in een corona-nachtmerrie. Annemiek (30) en Erik (36) van Egmond emigreerden vorig jaar met hun zoontje Willem Jan naar Oostenrijk om een nieuw leven in hun geliefde bergen te beginnen met een ’Gasthof’ in het ski- en wandeldorpje Mallnitz. Dat opende eind 2019. Toen doken ze gelijk de crisis in.