Drie verdachten aangehouden Politie valt Deventer woning binnen na verdenking vrijheidsberoving: man weggevoerd

Door Onze redactie

Zo'n vijftien agenten met schilden vielen het huis in Deventer binnen. Ⓒ News United

DEVENTER - De politie is woensdag met meerdere eenheden een woning in Deventer binnengevallen na een melding dat iemand tegen zijn of haar wil werd vastgehouden. Op beelden is te zien dat door agenten word ingerekend en weggevoerd. Ook twee anderen zijn elders gearresteerd, meldt een politiewoordvoerster desgevraagd aan De Telegraaf.