Vrouw ontdekt via huwelijksaankondiging in krant dat ex-man vreemdging

Nikyta werd gebeld door een vriend met het advies om de website van de krant voorlopig maar even te mijden. Maar na nog meer appjes van vrienden en familie besloot ze zich er toch aan te wagen. „Volgens het artikel was de relatie van Rob en Lauren in januari 2017 begonnen. Er stond ook in dat hij nog nooit getrouwd geweest was. Dat was nieuws, want ik was in januari 2017 zijn vrouw. We gingen eind maart uit elkaar en de scheiding werd in januari 2018 officieel. Ik snapte nooit precies waarom we uit elkaar gingen, totdat ik het las in de Times.”

Vrienden van Nikyta zochten contact met de krant, waarna de fout over het het ongehuwde verleden van Robert werd aangepast. „Ik voelde me uitgewist”, zo vertelt ze aan de New York Post. „Hij gaf publiekelijk toe dat hij met deze vrouw was terwijl wij getrouwd waren, de details van zijn bedrog stonden zwart op wit.”

Nikyta was zelfs in verwachting van Rob, maar kreeg een miskraam. „Hij vertelde me dat hij de baby niet wilde. Ik kreeg een miskraam, ik denk echt dat het kwam door de stress. Ik belde hem vanuit het ziekenhuis, maar hij kwam niet. (...) Ik heb veel therapie gevolgd, maar dit verhaal heeft oude wonden opengehaald. Zelfs enkele van zijn familieleden hebben hun excuses aan me aangeboden.”

Robert is zich op zijn beurt van geen kwaad bewust. Hij laat weten: „Nikyta en ik stemden allebei in met een scheiding. Dit verrast me allemaal enorm en ik was me er niet bewust van dat er een probleem was. Ik wens Nikyta het allerbeste toe.”