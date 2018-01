Vriendinnen blijven boos op Boef

Drie Eindhovense vriendinnen brachten Boef en zijn metgezel Nasr de Barber in de nieuwjaarsnacht naar hun volgende optreden nadat de rapper autopech had gekregen. Nota bene op zijn verzoek. Een van de vriendinnen kent Boefs vriend Nasr.

’Had nummer niet’

Maar in plaats van hen dankbaar te zijn, beledigde de rapper ze in twee internetfilmpjes. De rapper heeft inmiddels wel publiekelijk zijn excuses gemaakt. Hij was dronken, zegt hij. De vrouwen hebben nog niet persoonlijk excuses gekregen, want, zo zei Boef maandag, „hij had hun nummer niet”. Maar goedmaken kan hij het voor de vrouwen sowieso niet. „Dronken of niet, het is geen excuus om zulke woorden te gebruiken.”

Volgens zijn manager vindt de rapper nu zelf dat zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen niet kunnen.