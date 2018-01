’Herdenkings-pijl’ zusje blijkt nep

Al jaren steekt Timo een kaarsje aan met Kerstmis om zijn zusje te herdenken, dat levenloos ter wereld kwam. Dit jaar wilde hij ook een vuurpijl afsteken. „Ik wilde een pijl afsteken naar de hemel om mijn zusje te zeggen dat ik heel veel van haar hou”, zegt Timo.

Zijn opa Walter Maas (68) vertelt: „Timo wilde een vuurpijl afsteken voor zijn overleden zusje, maar hij mocht geen vuurwerk kopen van zijn moeder, mijn dochter Mascha. Timo kwam vorige week bij me. Hij had stiekem zijn spaarpot meegenomen. ’Opa’, zei hij, ’zullen we naar de winkel gaan en stiekem een vuurpijl kopen?’ Ik zei: ’Ach, als opa erbij is mag het vast wel.’

Timo, die afgelopen zondag voor het eerst tot na middernacht mocht opblijven, leefde dagenlang toe naar het moment dat hij de vuurpijl voor zijn zusje kon afsteken. „Hij had vol trots iedereen over de vuurpijl verteld. De hele straat stond erbij te kijken toen hij na middernacht het plastic van de vuurpijl haalde. Er bleek geen lont aan te zitten. Het was een nepvuurpijl. Timo was zo verdrietig, heel zielig. We stonden allemaal met tranen in de ogen, ook de mensen uit de buurt.”

Timo en zijn opa zijn gisteren verhaal gaan halen bij de winkel. Die liet weten per ongeluk een showmodel uit de etalage te hebben verkocht. Omdat er geen vuurwerk meer mag worden verkocht en Timo maar één pijl had, moet hij nu een jaar wachten. De winkel heeft excuses aangeboden en heeft Timo beloofd dat hij volgend jaar gratis vuurpijlen mag uitzoeken. Maar Timo is ontroostbaar: „Ik ben heel erg verdrietig."