PvdA-top wist van schijnconstructie Kamerlid

Geen van de betrokkenen wil met naam en toenaam geciteerd worden nu de kwestie zich nog altijd voortsleept. Uit achtergrondgesprekken blijkt echter dat in de eerste maanden van 2017 tenminste één PvdA’er voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen aan de bel heeft getrokken over de mogelijk ’negatieve uitkomst’ van de juridische procedure die toen tegen de sociale werkplaats werd aangespannen door vakbond FNV. Ook Moorlag zelf zou dit halverwege februari bij een campagnemedewerker hebben aangekaart.

Rumoer

Maar de sociaaldemocraat stond toen al op de kandidatenlijst van de PvdA. Hem daar plots vanaf halen, zou voor rumoer zorgen, zo was een van de overwegingen. Juist dat kon de partij die er toch al belabberd voor stond in de peilingen missen als kiespijn. Bovendien zou er intern begrip zijn geweest voor Moorlags uitleg dat de constructie was opgetuigd om de kosten te drukken en op die manier zoveel mogelijk mensen aan het werk te kunnen helpen.

Met die opstelling lijkt de partij zich nu alsnog in de nesten te hebben gewerkt. Twee weken geleden oordeelde de rechter dat er inderdaad sprake is van een illegale schijnconstructie bij de sociale werkplaats.

Taai conflict

Sindsdien zijn de PvdA’er en zijn partij in een taai conflict beland. De partijtop wil van hem af, maar kan hem niet dwingen zijn Kamerzetel op te geven. Hij kan hooguit uit de fractie worden gezet. Naar verluidt heeft Moorlag de optie om dan als eenmansfractie verder te gaan al tussen neus en lippen door benoemd. Daarmee zou de fractie met nog slechts acht zetels achterblijven.

De poging van het partijbestuur gisteren om hem daarom tegemoet te komen in zijn eis dat er een ’zorgvuldig onderzoek’ moet plaatsvinden, werd bovendien onmiddellijk door hem neergesabeld. Op sociale media reageerde hij dat „de indruk dat er overeenstemming is over een commissie en een onderzoek niet juist is.”