Westerstorm treft Nederland

De onstuimige dag levert twee windpieken op. De eerste serie zware windstoten zijn vannacht al mogelijk. Een koufront trekt dan van west naar oost en doet dat met forse buien, soms onweer, en zware tot zeer zware windstoten. Met name langs de westkust en in Brabant, Limburg en het Rivierengebied zijn rukwinden mogelijk tot iets boven de 100 km/uur.

De windstoten worden veroorzaakt door de zware buien. Deze buien trekken met hoge snelheid tussen 2 en 6 uur vannacht over het land. Alleen tijdens de passage van de buienlijn, wat maximaal 30 minuten duurt, zijn de zware windstoten mogelijk.

Westerstorm met zware windstoten overdag

De tweede windpiek bereiken we overdag, grofweg tussen 9 en 17 uur. De wind wordt dan veroorzaakt door een stormdepressie, waardoor de sterke wind veel langer aanhoudt. De wind neemt in de loop van de ochtend toe, blijft daarna 2 tot 4 uur fors doorstaan, waarna de wind weer langzaam afneemt.

De wind bereikt rond 09:00 uur aan de westkust mogelijk al stormkracht, 9 Bft. In de uren daarna krijgen het noordwestelijk kustgebied en de noordkust te maken met de hoogste windsnelheden: enige tijd westerstorm, 9 tot 10 Bft, met windstoten tot 120 km/uur. Op de Waddeneilanden kan een enkele rukwind nog zwaarder zijn. In de loop van de middag neemt de wind langzaam weer af, als laatste in Groningen.

Nog geen code oranje

De storm beperkt zich tot de kust, maar de zware windstoten zijn overal mogelijk. Voor het hele land geldt daarom code geel. Mocht de wind nog iets toenemen dan is ook code oranje mogelijk. Met de huidige verwachting zitten we namelijk precies op de grens van deze waarschuwing. Voor code oranje moeten de windstoten aan zee boven de 120 km/uur uitkomen en boven land boven de 100 km/uur.

Hoewel we dat op een enkele plek nu al wel verwachten, is het nog te beperkt om daarvoor code oranje uit te geven. Met een iets gewijzigde koers van de stormdepressie kan het echter als nog nodig blijken te zijn. Hoewel er dus sprake is van ‘slechts’ code geel raadt Weerplaza aan om de kracht van de wind niet te onderschatten.