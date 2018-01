Melding schietpartij Vlissingen: twee aanhoudingen

Rond 21.15 uur vond het incident plaats. De mogelijke aanleiding was een conflict eerder op de avond.

Aanhoudingen

Een 20-jarige verdachte werd opgepakt. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, is hij via een zogenaamde uitpraatprocedure uit zijn auto gehaald.

Enige tijd later werd ook een tweede verdachte aangehouden. Agenten hebben in de nabije omgeving gezocht naar verdachten en wapens.