Aangifte van geweld na kassenverhaal

De mishandelde werknemer Roland Mazurek (22) werd naar eigen zeggen eind november van zijn bed gelicht door een van de twee directieleden van uitzendbureau ’Efficiënt at Work’ uit Naaldwijk. „Ik lag met griep op bed, toen hij onaangekondigd mijn kamer binnenkwam, samen met een Poolse coördinator van het uitzendbureau”, vertelt Roland desgevraagd.

De directeur zou hem vervolgens hebben vastgepakt en tegen de kamerdeur aan hebben geduwd. „Hij zei: ’als jij nog een keer uitspraken doet tegenover de media of iets aan de politie meldt dan maak ik je dood’”, zo blijkt uit de aangifte die Mazurek vorige week bij de politie in Den Haag tegen de directeur deed. De Haagse politie kon gisteren nog niet zeggen hoe het staat met het onderzoek naar de mishandeling. Verantwoordelijk wethouder Frank Rijneveen van gemeente Westland noemt de aangifte „schokkend.”

’Bang’

Aanvankelijk durfde de werknemer niet naar de politie te stappen, omdat de man dreigde zijn familie in Polen bij de zaak te betrekken. „Hij heeft mij namelijk meerdere keren verteld dat hij mijn familie ook weet te vinden. Ik ben daar erg bang voor”, stelt Mazurek in de aangifte. De betrokken directeur ontkent alle beschuldigingen: „Ik was daar die dag weliswaar, maar ik heb die uitspraken niet gedaan en ik heb hem niet aangeraakt.” De Pool is onlangs ontslagen door het uitzendbureau.

In de Telegraaf-reportage ’Roofbouw in de kassen’, werd afgelopen maand een beeld geschetst van de manier waarop arbeidsmigranten in het Westland worden gehuisvest en te werk zijn gesteld. Zo bleek dat het uitzendbureau Efficiënt at Work zestien werknemers had gehuisvest in één woning met een maandhuur van 5600 euro, vol met gebreken zoals lekkages, losse toiletten en overlast van ratten en muizen. Een van hen had zojuist zijn pink verloren in een onbeschermde snijmachine voor chrysanten. Ook stond er een zware boete op het handmatig bedienen van de thermostaat door de bewoners van de woning.

Opheldering

De reportage zorgde voor een storm van verontwaardiging en tot het stellen van Kamervragen aan minister Koolmees (Sociale Zaken). Daarnaast eiste de Poolse ambassade opheldering bij de gemeente Westland. In reactie op alle kritiek beloofde het uitzendbureau diverse verbeteringen door te voeren, zoals het voortaan vooraf aankondigen van bezoeken aan de woningen van de werknemers. Minister Koolmees brengt binnenkort een werkbezoek aan het Westland naar aanleiding van de berichtgeving.