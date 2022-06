Stikstofpotest boeren mogelijk in Barneveld

Onder meer Agractie, LTO Nederland en Farmers Defence Force (FDF) zijn bij de protestactie betrokken. Die zou in eerste instantie komende woensdag plaatsvinden in Den Haag, maar is verplaatst naar het midden van het land. Wim Brouwer van LTO Gelderse Vallei laat weten op korte termijn duidelijkheid te verwachten over de locatie. „We zijn nu met grondeigenaren in gesprek.”

’Kippengemeente’ Barneveld zegt welwillend tegenover een demonstratie te staan. „Als de locatie er is en daar mogelijkheden voor zijn, dan staan wij daar niet afwijzend tegenover”, legt een woordvoerster uit. Over welke locatie de boeren mogelijk op het oog hebben, wil de gemeente nog geen uitspraken doen. „Er zijn verschillende opties doorgenomen. Het was een goed gesprek.”

FDF zei eerder op donderdag zijn achterban te gaan oproepen op de tractor naar het stikstofprotest te komen. Kalverhouder en LTO-bestuurder Brouwer zegt volgende week- woensdag duizenden mensen te verwachten. De actie moet volgens hem minstens zo groot worden als die in Den Haag in 2019, toen boeren massaal naar de Hofstad kwamen om te protesteren tegen de stikstofregels.

Halvering veestapel

De boerenactieclubs zijn ontstemd over het stikstofplan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vorige week bekendmaakte. De uitstoot moet fors omlaag zodat de natuur kan herstellen, en dat heeft grote gevolgen voor boeren. Volgens de doelstellingen van het kabinet moet de stikstofuitstoot in de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg met meer dan de helft worden teruggebracht. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent.

Tijdens besprekingen met andere boerenorganisaties deze week bleek dat de boeren meer voelen voor „een positief getoonzette manifestatie op de Veluwe om daar een statement te maken”, in plaats van opnieuw in Den Haag.