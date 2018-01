Negen nucleaire incidenten in België in 2017

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zette de jongste cijfers dinsdag op de website, zo meldden Belgische media. De gevarenschaal bestaat uit zeven niveaus.

Een in hogere categorie twee

Acht incidenten vielen in 2017 in het laagste niveau een, een viel in de hogere categorie twee. Dat incident was tijdens het transport van een radioactieve zending die op een passagiersvlucht als vracht van Caïro via Zürich naar Brussel werd gebracht. Het materiaal was slecht verpakt waardoor diverse passagiers mogelijk een dosis straling kregen die hoger dan de norm lag, maar geen schadelijke gevolgen had voor hun gezondheid.

Een andere incident was in de kernreactor drie in Doel ten noorden van Antwerpen bij de Nederlandse grens, waar betonrot werd vastgesteld. Andere gevallen waren bij onder andere een onderzoekscentrum en een afvalbeheerder.