Opletten geblazen voor automobilisten: minder alert door hitte

„Ik kan niet zeggen dat er ineens meer ongevallen plaatsvinden door deze extreme temperaturen. Daar hebben we over het hele land geen signalen over binnen gekregen. Maar ik kan me er wel alles bij voorstellen dat je in een auto zonder airconditioning minder vrolijk wordt , sneller vermoeid en eerder geïrriteerd raakt van het gedrag van medeweggebruikers”, zegt de portefeuillehouder Verkeer van de politie.

„Het zal dus ongetwijfeld invloed hebben op de rijvaardigheid en alertheid van bestuurders. Maar ik zeg daarmee niet dat het onveiliger wordt, al kan je je daar van alles bij voorstellen als je oververhit achter het stuur zit”, aldus Broer. „Van extreme warmte word je minder oplettend en je zal vaker stoppen om even af te koelen, wat je reis weer langer maakt. Dat komt je humeur ook niet ten goede.”

Echt bang om achter het stuur in slaap te vallen in de hitte hoeven automobilisten echter niet te zijn, meent Monique Vlak, neuroloog/somnoloog in het Haaglanden Medisch Centrum. „De slaapdruk is vooral hoog tussen 00.00 en 04.00 uur ’s nachts, dus dan is het niet zo warm. Daarnaast is het zo dat je pas in slaap valt als de kerntemperatuur in je lichaam afkoelt. En dat is in een auto zonder airconditioning overdag juist niet het geval. Wel is het zo dat je wat suffig kan worden van de warmte en minder geconcentreerd bent.”

Cognitieve vermogen

Ook verkeerspsycholoog Liselotte van den Berg zegt dat een hoge omgevingstemperatuur het cognitieve vermogen kan beïnvloeden.„Je conditie en gedrag veranderen door hitte en dan kun je juist andere dingen doen dan normaal. Zeker als je je niet comfortabel voelt tijdens het rijden word je prikkelbaar en kunt niet veel hebben.”

„Maar ik zie met deze hitte ook dat mensen juist de auto instappen om af te koelen. Natuurlijk alleen als er airco aanwezig is. Pas nog in Frankrijk op een oververhitte camping zag ik gezinnen instappen om een autoritje maken om af te koelen”, aldus Van den Berg. „Alleen is het plezier maar van korte duur, want als je uitstapt krijg je weer de volle laag. Maar je knapt er wel even van op en kunt er weer even tegenaan.”

Tip voor airco-gebruikers

Broer heeft nog wel een tip voor airco-gebruikers. „Zorg dat het verschil tussen de temperatuur in de auto en daarbuiten niet te groot wordt. Vijf graden is het beste, omdat je anders juist klachten krijgt van een stijve nek of verkouden kan worden. Het is verleidelijk om de airco op 15 graden te zetten, maar slim is dat dus niet.”