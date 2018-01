Dit heeft Westerstorm aangericht

In dit bericht heeft de redactie van De Telegraaf de schade die de storm heeft aangericht verzameld. Lees hieronder de hoogtepunten terug, of bekijk de liveblog: LIVE: Storm gaat liggen, schade groot.

Voor de actuele windsnelheden in jouw omgeving, bekijk deze real time kaart van Windy:

Zware storm

Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland.

De westerstorm viel officieel in de categorie zware storm. Tussen 11.00 en 12.00 uur werd gemiddeld windkracht 10 gemeten. Ⓒ ANP (Bron: KNMI, Weerplaza, Rijkswaterstaat)

De storm heeft op verschillende plaatsen tot overlast geleid. Zo bleef er in de ochtendspits water staan op de snelweg A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen. Ook vielen op verscheidene plaatsen bomen op de weg. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat in beide richtingen helemaal dicht vanwege de storm.

Ⓒ GinoPress B.V.

Een vrachtwagencombinatie is woensdag bij Breukelen gekanteld op de A2 en ligt dwars op de rijbaan. Alle vijf rijbanen werden afgesloten, maar ging later gedeeltelijk weer open. Rijkswaterstaat raadt af met lege vrachtwagens, aanhangers en caravans de weg op te gaan.

Vluchten gecanceld op Schiphol

Schiphol waarschuwt reizigers dat ze vanwege de westerstorm te maken krijgen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen hebben woensdag 252 van de ruim 1200 geplande vluchten gecanceld, meldt de luchthaven. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Ⓒ AS Media

Problemen op het spoor

De storm zorgt woensdag ook voor veel uitval van treinen. Op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt er niets. Het is voor de treinen te riskant om in een vliegende storm over de Moerdijkbrug te rijden. Er is zeker tot 17.30 uur geen treinverkeer mogelijk, waarschuwt de NS op haar website.

Ⓒ ANP

Waterkeringen dicht

De storm leidt ook tot hoge waterstanden langs de kust. In verband daarmee worden alle vijf de waterkeringen gesloten.

Vanwege het hoogwater in en rond Kampen heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta vrijwilligers opgeroepen om te komen helpen met het vullen van zandzakken.

Stormschade

Op verschillende plaatsen wordt stormschade gemeld. In Berkel en Rodenrijs waaiden dakpannen van daken en viel een deel van een zijgevel op straat. In de regio Utrecht waren ook tientallen meldingen van stormschade. In Etten-Leur stortte een muur van een school in.

Nederlandse brandweerkorpsen zijn woensdag tot nu toe ruim duizend keer uitgerukt voor meldingen over stormschade en wateroverlast. De meeste meldingen, 116, kwamen uit Rotterdam. Daarna volgen Amsterdam (74), Zwolle (69) Apeldoorn (68) en Eindhoven (65).

Ark losgeslagen

In Urk is Museumboot de Ark van Noach van zijn ligplaats losgeslagen. Er waren bezoekers aan boord, die worden nu door de KNRM in veiligheid gesteld.

In attractiepark de Efteling blijven woensdag alle buitenachtbanen dicht vanwege de harde wind. Onder andere de Python, de houten achtbaan Joris en de Draak en divecoaster Baron 1898 staan vermoedelijk de hele dag stil. Waterachtbaan De Vliegende Hollander was al dicht voor regulier onderhoud.

