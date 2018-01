Westerstorm raast over land

KLIK HIER VOOR ONS LIVE BLOG: Westerstorm houdt huis - hoe erg wordt het?

Code oranje in Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied.

in Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied. Problemen op de weg: Water op de A20 bij Rotterdam en de A28 bij Groningen. Ook bomen op de weg en op het spoor bij Loenersloot (tussen Utrecht en Amsterdam)

Water op de A20 bij Rotterdam en de A28 bij Groningen. Ook bomen op de weg en op het spoor bij Loenersloot (tussen Utrecht en Amsterdam) Geen aanhangers in Oosterscheldekering en de Zeelandbrug, Markerwaarddijk dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers.

in Oosterscheldekering en de Zeelandbrug, Markerwaarddijk dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. Waterkeringen dicht

Veerboot Den Helder - Texel vaart niet meer

vaart niet meer Schade : Nu al in alle provincies meldingen van schade - van weggeblazen gevels tot in flats gewaaide bomen

: Nu al in alle provincies meldingen van schade - van weggeblazen gevels tot in flats gewaaide bomen Dijk Enkhuizen - Lelystad dicht

Afgelopen nacht werden er ook al flinke uitschieters gemeten, zoals een windstoot van 141 kilometer per uur in Vlissingen. Aan het eind van de middag en in de avond neemt de wind langzaam af, aldus het KNMI.

De storm heeft op verschillende plaatsen tot overlast geleid. Zo bleef er in de ochtendspits water staan op de snelweg A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen. Ook vielen op verscheidene plaatsen bomen op de weg. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat in beide richtingen helemaal dicht vanwege de storm.

Tot 13.00 uur rijden er geen intercitytreinen tussen Dordrecht en Breda. Ook rijden er tot dat tijdstip geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda. Het is voor de treinen te riskant om in een vliegende storm over de Moerdijkbrug te rijden.

De storm leidt ook tot hoge waterstanden langs de kust. In verband daarmee worden de Oosterscheldekering, de Maeslantkering en de Hollandsche IJsselkering gesloten.

Op verschillende plaatsen wordt stormschade gemeld, onder mee in Rotterdam en omgeving. In Berkel en Rodenrijs waaiden dakpannen van daken en viel een deel van een zijgevel op straat. In de regio Utrecht waren ook tientallen meldingen van stormschade.

In attractiepark de Efteling blijven woensdag alle buitenachtbanen dicht vanwege de harde wind. Onder andere de Python, de houten achtbaan Joris en de Draak en divecoaster Baron 1898 staan vermoedelijk de hele dag stil. Waterachtbaan De Vliegende Hollander was al dicht voor regulier onderhoud.