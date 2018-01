Trump tegen Kim: mijn kernwapenknop is groter

,,Kan iemand van zijn uitgeputte en verhongerde regime tegen hem zeggen dat ook ik zo'n nucleaire knop heb. Maar die van mij is veel groter en veroorzaakt veel meer schade, bovendien werkt mijn knop wel!"

Trump refereerde aan de nieuwjaarsspeech van Kim waarin de leider van het communistische land stelde onverminderd door te gaan met zijn kernprogramma. ,,De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit", zei Kim. ,,We zullen de wapens alleen inzetten als onze veiligheid in het geding is."