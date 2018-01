NS vervangen groepskaartje vanwege fraude

Met het Groepsticket verwacht het vervoersbedrijf een einde te maken aan het misbruik van de groepskaartjes. In tegenstelling tot het oude ticket moet de hele groep nu met dezelfde trein reizen. Bovendien is het Groepsticket een enkele reis. Vanaf 5 euro per persoon (bij zeven personen) reis je het hele land door. Het NS Groepsticket kan je alleen gebruiken op werkdagen tijdens de daluren en in het weekend.

In 2013 introduceerden NS het Groepsretour als actiekaartje voor groepen. Jaarlijks zouden meer dan 200.000 mensen misbruik hebben gemaakt van het actietarief.