Nederlander niet bang voor storm en parkeert auto gerust bij boom

Meer dan de helft van de Nederlanders parkeert de auto, motor of fiets gerust dichtbij bomen tijdens een storm. Wel sluit 83 procent de deuren en ramen en zorgt de helft van de Nederlanders ervoor dat zij genoeg boodschappen in huis hebben om de dag door te komen.

Minder dan de helft van de Nederlanders denkt er echter aan losse voorwerpen als tuinmeubilair of plantenpotten vast of binnen te zetten. In het Brabantse Heeze ondervond de politie aan de Kapelstraat in de nacht van dinsdag op woensdag de gevolgen daarvan. ,,Wij verzoeken jullie om het terrasmeubilair op te ruimen of vast te leggen. Deze nacht hebben we meerdere keren tafels, stoelen en banken van straat moeten halen'', aldus de politie in een oproep aan ondernemers.

Het onderzoek werd in december gehouden onder ruim zevenhonderd Nederlanders.