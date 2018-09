Strikt Privé

Dat was voor RACHEL HAZES nog eens een verrassend einde van 2017. Na haar psychische problemen die haar in een kliniek deden belanden, was daar ineens - toch - de voorzichtige verzoening met haar zoon ANDRÉ en schoondochter MONIQUE met kerst. Het valt voor haar te hopen dat de onderlinge liefde nu blijft, want ellende op liefdesgebied heeft Nederlands beroemdste weduwe genoeg gehad. Dat komt deels door haar voorkeur voor spannende mannen die óf in de cel belandden of in elk geval met justitie te maken kregen. Deze week het bijzondere verhaal over de, op een na, belangrijkste man in haar leven… DIE WERD VERMOORD!