Station Blaak dicht om werkzaamheden, spoor gekrompen door urine

De betrokken bouwmanager van ProRail zegt tegen regionale omroep Rijnmond dat de houten dwarsliggers onder de rails moeten worden vervangen. Die zijn gekrompen door onder meer urine die ooit uit de treintoiletten op het spoor terecht is gekomen. „Daar zijn bepaalde tolerantienormen voor”, laat de bouwmanager weten aan Rijnmond. „Als die worden overschreden, past de trein niet meer over het spoor. Dus daarom moeten we ze vervangen.”

Gekrompen dwarsliggers

Een woordvoerder van ProRail bevestigt dat houten dwarsliggers kunnen krimpen door urine. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, want in de wc’s van moderne treinen wordt urine opvangen en niet meer op het spoor geloosd, zegt hij. „Maar vroeger dus wel. Dat was vooral in tunnels een probleem, waar urine en andere dingen die treinen achterlaten niet konden worden weggespoeld door regenwater.”

Het probleem van de gekrompen dwarsliggers is dus niet recent ontstaan. In 2020 werd al duidelijk dat het spoor in de tunnel bij station Blaak dringend toe was aan onderhoud vanwege slijtage. Een deel van de houten dwarsliggers is sindsdien vervangen door betonnen exemplaren. Deze week worden de nog niet vervangen dwarsliggers aangepakt.

Volgens de woordvoerder van ProRail zijn veel dwarsliggers tegenwoordig van beton. „Gaandeweg vervangen we de houten exemplaren allemaal.”