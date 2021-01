‘Steeds meer kritiek op Klaver uit GL-achterban’

Nog in het politieke reces is hier alweer de eerste aflevering van de podcast Afhameren van dit jaar. Hierin bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee het laatste politieke nieuws. Natuurlijk gaat het over de historische gebeurtenis van afgelopen woensdag: de bestorming van in het Capitool in Amerika. Is zoiets ook mogelijk in Nederland? Ook komen de ‘tuttige’ reacties van sommige Nederlandse politici aan bod.