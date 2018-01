Nu drie weken griepgolf: snotterend en kuchend het nieuwe jaar in

Afgelopen week gingen 92 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten naar de huisarts. Dat cijfer is gecorrigeerd voor de twee kerstdagen dat huisartspraktijken gesloten waren. De twee weken daarvoor waren dat er respectievelijk 84 en 52 op de 100.000. Als er twee weken achter elkaar meer dan 51 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan, is er sprake van een epidemie.

Het UMC Utrecht maakte een dag eerder al bekend dat de intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen momenteel overvol liggen met kinderen die het RS-virus hebben opgelopen. Bij jonge kinderen kan een verkoudheid door dit virus leiden tot een longontsteking, waardoor ze beademing nodig hebben. Na malaria is het virus wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor zuigelingen, de tweede doodsoorzaak onder jonge kinderen. In Nederland is de ziekte echter goed te behandelen.

Griepepidemieën zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Voor de meeste mensen is griep alleen vervelend. Vooral ouderen en mensen met een chronische ziekte lopen meer risico. Zij komen daarom in aanmerking voor een griepprik.

Het Nivel baseert zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken.