Excuses van Boef? Die lijken meer op een slechte publiciteitsstunt

Amsterdam - Rapper Boef, die op oudejaarsavond een groepje vrouwen aan de schandpaal nagelde terwijl die hem uit de brand hielpen, heeft aan de beledigde redsters nog helemaal niks laten horen omdat hij ’ hun nummer niet had’. „Mijn vriendin had meteen via internet gereageerd op het eerste filmpje, maar hij heeft haar daarop direct geblokkeerd.” Verder: zet je maar schrap, want vandaag raast de eerste Westerstorm van dit jaar over ons land. Die zorgt nu al voor schade en overlast. En: No Surrender-voorman Henk Kuipers werd per uur betaald door Powned.