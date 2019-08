Toeriste (40) gewond na aanval grote vis op Spaans strand

Inzet: een van de wonden van de vrouw. Ⓒ VisitElche / Diario Información

Elche - Op het strand La Marina bij Elche in het toeristische oosten van Spanje is een 40-jarige vrouw gebeten door een vis met vlijmscherpe tanden. Ze is woensdag met heftige wonden naar het ziekenhuis gebracht.