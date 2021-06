Personeel opticien door overvaller met pepperspray in de ogen gespoten

Eén overvaller kwam de winkel binnen met een getrokken pistool. Hij spoot vervolgens de pepperspray in de ogen van personeelsleden. Na de overval vluchtte hij met de buit de winkel uit. Een handlanger had tijdens de overval buiten op de uitkijk gestaan.

,,Ik ben boos. Die brillen interesseren me niets, dat is een verzekeringskwestie. Maar ik ben hels over het feit dat mijn personeel dit is aangedaan. Van mijn personeel moet je afblijven. Ik had liever gehad dat ík daar op dat moment had gestaan”, laat eigenaar Hans Polman na de overval weten aan De Gelderlander.

De personeelsleden werden opgevangen in het politiebureau van de Gelderse plaats. Daar werden ze geholpen om de pijn aan de ogen weer dragelijk te maken. Van de overvallers ontbreekt ieder spoor. De politie hoopt ze met behulp van de camerabeelden te achterhalen.